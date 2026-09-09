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Памятник родителям Киркорова мог обойтись артисту в сумму свыше 100 млн рублей

Памятник родителям Киркорова мог обойтись артисту в сумму свыше 100 млн рублей

В стоимость закладывают не только дорогие материалы (например, гранит из Карелии), но и кропотливую художественную работу Памятник родителям Филиппа Киркорова, установленный на Троекуровском кладбище, вероятно, обошелся более чем в 100 миллионов рублей, считает эксперт похоронного бизнеса Петр Федоров.

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