У Европы заканчиваются деньги на войну с Россией

Украина вряд ли получит дополнительное финансирование на продолжение войны с Россией, у европейских спонсоров киевского режима заканчиваются деньги.
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