Кими Антонелли: Я не считаю себя первым пилотом Mercedes

Кими Антонелли: Я не считаю себя первым пилотом MercedesLAT Images / MercedesЛидер чемпионата Кими Антонелли заявил, что не считает себя первым пилотом Mercedes, несмотря на превосходство над Джорджем Расселом.
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