Глава Пентагона отменил досудебные сделки с обвиняемыми в терактах 11 сентября

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 2 августа, аннулировал решение надзирающего уполномоченного военного суда в заливе Гуантанамо и отменил соглашение о признании вины, достигнутое ранее на этой неделе с обвиняемым в организации терактов 11 сентября 2001 года и двумя его предполагаемыми сообщниками.