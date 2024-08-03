Глава Пентагона отменил досудебные сделки с обвиняемыми в терактах 11 сентября

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 2 августа, аннулировал решение надзирающего уполномоченного военного суда в заливе Гуантанамо и отменил соглашение о признании вины, достигнутое ранее на этой неделе с обвиняемым в организации терактов 11 сентября 2001 года и двумя его предполагаемыми сообщниками.
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