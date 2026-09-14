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Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории

Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории

Кадр из фильма «Человек-Паук: Новый день»Том Холланд занял первое место в списке самых кассовых актёров в истории мирового кинопроката.

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