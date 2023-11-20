Ричард Пайпс (1923-2018) – знаменитый американский советолог, пожалуй, главный специалист по России в США на протяжении десятилетий.
Ричард Пайпс: «Россия не должна заниматься внешней политикой»
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Упаси Бог мистер Пайпс , ещё не хватало мозги забивать . Нам в школе такого не преподавали . У нас только Вовка паскудник без разрешения монашки , за им присматривающей под одеялом ночами ваши книжки почитывает , за что она его на два часа на колени на горох в угол ставит . А больше никто ни-ни
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15 час.
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