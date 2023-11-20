Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор матвеев
    Посмотрел на видео, хохлам будет очень кисло 😏Применение РБК-500
  • Александр
    А что-то плохо?Антон Силуанов: «...
  • Vasily Golov
    То про девочек болтушек,то про деньги Ходорковского.Все  и обо всем в одном стакане.Радостно улыбающи...

Ричард Пайпс: «Россия не должна заниматься внешней политикой»

Ричард Пайпс: «Россия не должна заниматься внешней политикой»

Ричард Пайпс (1923-2018) – знаменитый американский советолог, пожалуй, главный специалист по России в США на протяжении десятилетий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Упаси Бог мистер Пайпс , ещё не хватало мозги забивать . Нам в школе такого не преподавали . У нас только Вовка паскудник без разрешения монашки , за им присматривающей под одеялом ночами ваши книжки почитывает , за что она его на два часа на колени на горох в угол ставит . А больше никто ни-ни
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх