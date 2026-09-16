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Аргументы недели

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Утверждают, что меньше чем за миллион Ефремов рот не раскрывает

Утверждают, что меньше чем за миллион Ефремов рот не раскрывает

Промоутер Евгений Морозов заявил, что Михаил Ефремов после освобождения из колонии стал одним из самых высокооплачиваемых и востребованных театральных актёров России.

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