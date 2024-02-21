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Длительный просмотр телевизора и видео связан с высоким риском никтурии

В исследовании, опубликованном в журнале «Нейроурология и уродинамика», у взрослых, которые проводили 5 и более часов в день за просмотром телевизора и/или видео, чаще развивалась никтурия или потребность в мочеиспускании несколько раз в течение ночи.

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