Во Владивостоке появится представительство китайского города Таншань

Представительство города Таншань (КНР) планируют открыть во Владивостоке. Руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков обсудил этот вопрос на встрече с делегацией провинции Хэбэй.
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