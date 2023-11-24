RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    В России уже дети в детских садиках давно знают,что это полное враньё про лунную высадку!Американская нейр...
  • Анатолий Ишимбаев
    Если хочешь то приезжай к Путину !Пашинян рассчитыв...
  • Ирина Быкова
    Э! Да нацики - просто бабочки!SwebbTV: отправле...

Во Владивостоке появится представительство китайского города Таншань

Во Владивостоке появится представительство китайского города Таншань

Представительство города Таншань (КНР) планируют открыть во Владивостоке. Руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков обсудил этот вопрос на встрече с делегацией провинции Хэбэй.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх