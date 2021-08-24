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В Тамбове временно обесточат 11 улиц

В Тамбове временно обесточат 11 улиц

Практика отключения электроэнергии у жителей областного центра продолжается. На сайте администрации Тамбова сообщается, что в связи с ремонтными работами АО «ОРЭС-Тамбов» 24 августа будет временно прекращена подача электричества по ряду адресов.

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