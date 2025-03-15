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Царьград

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США атаковали ключевые объекты в центральном Йемене: все подробности

США атаковали ключевые объекты в центральном Йемене: все подробности

Соединённые Штаты провели атаку на объекты в центральном Йемене. Целями стали Технический институт в Эль-Байде, отдел военной полиции и мастерская в городе Даммар.

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