В Пермском крае охотник застрелил грибника, перепутав его с лосем

В Пермском крае охотник случайно застрелил мужчину, который собирал грибы в лесу.Неподалёку от села Платошино, погиб 46‑летний Александр Дубцов, мужчина собирал в лесу грибы, когда охотник выстрелил в него, перепутав с лосем.
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