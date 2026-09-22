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Царьград

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В Пермском крае охотник застрелил грибника, перепутав его с лосем

В Пермском крае охотник застрелил грибника, перепутав его с лосем

В Пермском крае охотник случайно застрелил мужчину, который собирал грибы в лесу.Неподалёку от села Платошино, погиб 46‑летний Александр Дубцов, мужчина собирал в лесу грибы, когда охотник выстрелил в него, перепутав с лосем.

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