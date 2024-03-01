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Экономист Щербаченко спрогнозировал в марте доллар по 90-92 рубля

Экономист Щербаченко спрогнозировал в марте доллар по 90-92 рубля

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко поделился сведениями о том, что на стоимость рубля особенно сильно влияет то, что занимающиеся экспортом предприятия обязаны сбывать полученную валюту.

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