Экономист Щербаченко спрогнозировал в марте доллар по 90-92 рубля

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко поделился сведениями о том, что на стоимость рубля особенно сильно влияет то, что занимающиеся экспортом предприятия обязаны сбывать полученную валюту.
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