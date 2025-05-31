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Как убрать запах пота с одежды

Как убрать запах пота с одежды

Летом и во время занятий спортом нашим верным спутником становится ОН – великий и ужасный пот. С одной стороны, с его помощью организм регулирует тепловой баланс, но с другой – появляется ужасный запах, который ощущаем не только мы, но и окружающие.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Неприятный запах пота говорит о том, что вам пора к эндокринологу и хозяйственное мыло с уксусом и содой здесь не причём! Да и после пробежки, быстрой ходьбы, обязательно простирните носочки, майки и не надо их гладить после высыхания! Просто хорошо стряхните и повесьте.
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