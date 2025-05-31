Как убрать запах пота с одежды

EV

Evgeni Velesik

Неприятный запах пота говорит о том, что вам пора к эндокринологу и хозяйственное мыло с уксусом и содой здесь не причём! Да и после пробежки, быстрой ходьбы, обязательно простирните носочки, майки и не надо их гладить после высыхания! Просто хорошо стряхните и повесьте.