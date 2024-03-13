‼️ Прямо сейчас над Чёрным Морем у берегов Сочи летает американский беспилотник Norton Grumman RQ-4B Global Hawk, регистрация — США, разведывательный, находится вне границ РФ.
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‼️ Прямо сейчас над Чёрным Морем у берегов Сочи летает американский беспилотник Norton Grumman RQ-4B Global Hawk, регистрация — США, разведывательный, находится вне границ РФ.