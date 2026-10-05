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Царьград

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Павел Шабалин с женой преодолели часть пути во Владивосток пешком

Павел Шабалин с женой преодолели часть пути во Владивосток пешком

Павел Шабалин и Тамара Погосян, путешествующие из Москвы во Владивосток, добрались до Читы. В Забайкалье они познакомились с бурятской культурой, посетив Агинское, дацан и местные святыни.

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