В Архангельске пройдет акция «Ночь в электричке»

24 июля с 20:00 до 23:00 на территории железнодорожного вокзала Архангельска состоится тематическое мероприятие для жителей и гостей городаВ программе: посещение профильных вагонов рельсового автобуса «Орлан» и интерактивы на перроне.
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