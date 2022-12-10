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Начальницу филиала краснодарского вуза МВД приговорили за взятки

Начальницу филиала краснодарского вуза МВД приговорили за взятки

Начальницу филиала краснодарского вуза МВД приговорили за взяткиБывшая руководительница кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Лариса Устинова выслушала приговор.

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