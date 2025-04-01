Немцы платят за газ на 80% больше, чем до конфликта на Украине

По данным Spiegel, стоимость газа для частных домохозяйств за последние три года выросла на 79,8%. Во второй половине 2024-го средняя цена составила 12,28 евроцента за кВт·ч, что на 3,5% выше, чем в первой половине года.
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