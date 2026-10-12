Уже холодно, но еще не безопасно: когда завершится пик активности клещей

Период активности клещей зависит от их вида и климата конкретного региона. Некоторые особи могут встречаться в лесах вплоть до октября, пока температура лесной подстилки не снизится до плюс 9–10 градусов.
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