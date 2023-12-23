Путин не стесняется признавать ошибки

СК

Сергей К

А куда уж тут денешься? Все очевидно. Путин оказался в дурацом положении. Он же сам просился в НАТО и ЕВРОСОЮЗ... и никчемные реформы по образцу Евросоюза проводил. В образовании, например, И либералов вредных многих во власти содержал. Так что юлить здесь - себе дороже будет. Есть правда у Путина и плюс. Армию и вооружения Путин все же поднимал, на всякий случай, в меру возможностей. Правильно подстраховался.... Вот и пришел этот час.