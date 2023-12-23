Характерная разница подхода президента России и западных лидеров к обсуждению войны – Путин не стесняется признавать ошибки.
Путин не стесняется признавать ошибки
Комментарии
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СК
Сергей К
А куда уж тут денешься? Все очевидно. Путин оказался в дурацом положении. Он же сам просился в НАТО и ЕВРОСОЮЗ... и никчемные реформы по образцу Евросоюза проводил. В образовании, например, И либералов вредных многих во власти содержал. Так что юлить здесь - себе дороже будет. Есть правда у Путина и плюс. Армию и вооружения Путин все же поднимал, на всякий случай, в меру возможностей. Правильно подстраховался.... Вот и пришел этот час.
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1 час.
Anodtat
Ошибка в ошибках. Сейчас главное победа. Итоги после
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1 час.
Михалыч
Создается впечатление, что Путину докладывают не все и не очень правдиво, иначе не было бы его удивлений. Нужно приблизить к себе завоевавших авторитет командиров СВО.
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34 мин.
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