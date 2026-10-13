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Грушко: РФ предупредила НАТО о последствиях блокады Калининградской области

Грушко: РФ предупредила НАТО о последствиях блокады Калининградской области

Чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу, заявил Александр Грушко, комментируя заявления НАТО о необходимости стратегического поражения России.

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