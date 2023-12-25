Чаще всего перед праздником мужчины покупали ювелирные изделия в Ростове-на-Дону

Эксперты проанализировали продажи женских ювелирных изделий, приобретенных мужчинами перед новогодними праздниками, и назвали города, где сильный пол расходует на украшения большие суммы, — сообщает «Свободная Пресса».
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