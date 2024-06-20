Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

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В США переживают – словно КНДР, КНР и Россия могут их захватить

В США переживают – словно КНДР, КНР и Россия могут их захватить

Wall Street Journal бьет в набат так, словно это не у США, а у КНДР и у Ирана сотни военных баз во всех полушариях – они «могут угрожать США».

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Комментарии
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М
ММ
Надо техасским партизанам ракеты подкинуть, мексиканским тоже. И вообще катера-беспилотники пусть топят американские корабли по всему миру!
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18 час.
alik3456 Джексон
Нафиг он нам нужен? Сделаем лучше пролив , хоть польза будет.
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10 час.
Юрий Золотарев
ЛЮБОЙ союз, способный уничтожить (навсегда!) Пиндостан, является Божьим Благом!!
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9 час.

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