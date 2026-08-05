Карта битвы при Сеуте.Полководец мавров на первом этапе сражения предпрнял смелый обходной маневр с фланга, но в дальнейшем не смог развить успех и оттеснить кастильцев из захваченного ими африканского города.
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