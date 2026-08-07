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Железнодорожные грузоперевозки по коридору «Север – Юг» выросли с начала 2026 года

Железнодорожные грузоперевозки по коридору «Север – Юг» выросли с начала 2026 года

МОСКВА, 7 августа. ФедералПресс. Грузоперевозки по железной дороге в рамках транспортного коридора «Север – Юг» в январе–июле 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года увеличились на 4 % до 6,7 млн тонн.

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