В Инжавинском округе планируют строительство Дома туриста

В Инжавинском муниципальном округе, рядом с селом Караваино может появиться туристический комплекс. Для этого земельный участок, предназначенный под строительство, планируют перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для развития сферы туризма.