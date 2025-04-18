Из Омска в Анталью будет летать турецкая авиакомпания. Перевозчик начнет выполнять чартеры со следующей недели.
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Из Омска в Анталью будет летать турецкая авиакомпания. Перевозчик начнет выполнять чартеры со следующей недели.