В Госдуме высказались об идее запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы

Разворотнева: идея запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы странная Идея запретить должникам по коммуналке получать товары с Wildberries и Ozon довольно странная, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.