В Госдуме высказались об идее запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы

Разворотнева: идея запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы странная Идея запретить должникам по коммуналке получать товары с Wildberries и Ozon довольно странная, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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