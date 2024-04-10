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В Госдуме высказались об идее запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы

В Госдуме высказались об идее запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы

Разворотнева: идея запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы странная Идея запретить должникам по коммуналке получать товары с Wildberries и Ozon довольно странная, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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