Держи обман шире

Талант по-настоящему ценен только в том случае, если раскрывается в полной мере. Казалось бы, сценариста и писателя Петра Решетникова сложно назвать человеком, не реализовавшим себя: его произведения и основанные на придуманных им сюжетах фильмы пользуются успехом.