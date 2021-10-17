Держи обман шире

Талант по-настоящему ценен только в том случае, если раскрывается в полной мере. Казалось бы, сценариста и писателя Петра Решетникова сложно назвать человеком, не реализовавшим себя: его произведения и основанные на придуманных им сюжетах фильмы пользуются успехом.
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