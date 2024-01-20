Джадд Трамп нокаутировал Юпена и вышел в финал World Grand Prix 2024

Джадд Трамп одержал победу над талантливым китайским игроком Цао Юпеном с комфортным счетом 6-2 в 1/2 финала на турнире World Grand Prix 2024 и вышел в свой шестой финал в сезоне 2022/2023, где встретится с Ронни О’Салливаном или Дином Джуньху, сообщает WST.