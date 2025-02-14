Медведчук: отдельные страны ЕС вынашивают идеи присоединения украинских земель

Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что власти Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии думают о присоединении отдельных украинских земель.