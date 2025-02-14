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Медведчук: отдельные страны ЕС вынашивают идеи присоединения украинских земель

Медведчук: отдельные страны ЕС вынашивают идеи присоединения украинских земель

Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что власти Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии думают о присоединении отдельных украинских земель.

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Комментарии
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ЮрийОгневед Литовченко
америку открыл, спят и видят....
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