Медведчук: отдельные страны ЕС вынашивают идеи присоединения украинских земель

Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что власти Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии думают о присоединении отдельных украинских земель.
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