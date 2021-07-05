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Немецкий художник воссоздал историю “Евро-2020” на туалетной бумаге

Немецкий художник воссоздал историю “Евро-2020” на туалетной бумаге

06 июля 2021, 00:39 | Автор: Лена Как будет использоваться арт-объект пока не известно. Главные события Евро-2020 были увековечены немецким художником на рулоне туалетной бумаги.

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