Преподаватели музыкальной школы из Ярославского стали лауреатами Эстрадно-джазового фестиваля

Преподаватели и концертмейстеры отдела «Искусство эстрады и джаза» Детской школы искусств имени Мамонтова стали лауреатами Эстрадно-джазового фестиваля преподавателей и концертмейстеров ДМШ и ДШИ города Москвы.
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