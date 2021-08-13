Рейды по соблюдению масочного режима возобновляют в Ижевске

На заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии руководитель Управления Роспотребнадзора по УР Наталья Матюшина отметила, что за две недели заболеваемость коронавируом выросла на 24%, причем рост регистрируется по всем возрастным группам.
На заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии руководитель Управления Роспотребнадзора по УР Наталья Матюшина отметила, что за две недели заболеваемость коронавируом выросла на 24%, причем рост регистрируется по всем возрастным группам.
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