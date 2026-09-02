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В зоопарке принимают лишние кабачки, помидоры и тыквы

В зоопарке принимают лишние кабачки, помидоры и тыквы

Екатеринбургский зоопарк помогает садоводам избавиться от излишка урожая – там принимают огурцы, помидоры, морковь, яблоки, ягоды, кабачки, зелень, салат, тыкву, свекольную ботву и капусту.

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