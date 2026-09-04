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temapenza

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7 вещей на всю осень: из них просто собрать образы для кабинета, прогулки и встречи в кафе

Осень – время, когда охото и смотреться модно, и при всем этом не зябнуть. Кажется, якобы для этого необходимо огромное количество вещей, однако по сути полностью возможно обойтись и капсульным гардеробом из 7 базисных предметов.

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