Госсовет КНР в 2024 году рассмотрел 13 596 предложений от депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- Правительственные ведомства при Госсовете КНР за прошлый год обработали 13 596 предложений, поступивших ходе "двух сессий" 2024 года от депутатов Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/.