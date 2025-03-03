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Китай

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Госсовет КНР в 2024 году рассмотрел 13 596 предложений от депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- Правительственные ведомства при Госсовете КНР за прошлый год обработали 13 596 предложений, поступивших ходе "двух сессий" 2024 года от депутатов Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/.

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