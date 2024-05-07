Полиция проверит в Москве все квартиры в поисках мигрантов

В поисках «резиновых квартир» задействованы все сотрудники полицииИлья Наймушин/РИА Новости После теракта в «Крокусе» сотрудникам столичного МВД поручили обойти всех граждан в поиске «резиновых квартир», где незаконно зарегистрированы мигранты.
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