Попытки украинских военных наступать могут «захлебнуться» по мере того, как российские силы будут сводить его на нет, при этом Запад сейчас не может позволить себе ещё большее снабжение украинской армии, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Попытки украинских военных наступать могут «захлебнуться» по мере того, как российские силы будут сводить его на нет, при этом Запад сейчас не может позволить себе ещё большее снабжение украинской армии, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
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