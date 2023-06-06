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Экс-советник ЦРУ Рикардс уверен, что наступление украинских военных захлебнётся

Экс-советник ЦРУ Рикардс уверен, что наступление украинских военных захлебнётся

Попытки украинских военных наступать могут «захлебнуться» по мере того, как российские силы будут сводить его на нет, при этом Запад сейчас не может позволить себе ещё большее снабжение украинской армии, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

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