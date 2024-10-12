Погода не перестает удивлять, а синоптики шокировать: снегопады дойдут до всех уголков России – ближайшие дни уже покажут Ольга БезродняяМногие регионы России уже покрылись первым снегом, и его влияние продолжает распространяться на всё больше территорий.