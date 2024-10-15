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WP: Нетаньяху готов нанести удар только по военной инфраструктуре Ирана

WP: Нетаньяху готов нанести удар только по военной инфраструктуре Ирана

Израильский премьер во время разговора с президентом США занял умеренную позицию и пообещал не ударять по нефтяной или ядерной инфраструктурам Ирана, однако ответный удар все же необходимо нанести, иначе бездействие будет истолковано как слабостьНетаньяху сообщил администрации Байдена о готовности нанести удар по военной инфраструктуре Ирана, а не по нефтяной или ядерной, пишет The Washington Post.

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