Шакира избежала тюремного заключения за неуплату налогов

Колумбийская певица достигла соглашения с испанскими властями по делу о налоговом мошенничестве. Изначально прокуроры хотели посадить Шакиру в тюрьму на восемь лет и оштрафовать на 23,8 млн евро (более 2,3 млрд рублей).