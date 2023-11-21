Шакира избежала тюремного заключения за неуплату налогов

Колумбийская певица достигла соглашения с испанскими властями по делу о налоговом мошенничестве. Изначально прокуроры хотели посадить Шакиру в тюрьму на восемь лет и оштрафовать на 23,8 млн евро (более 2,3 млрд рублей).
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