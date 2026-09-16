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Нижегородская правда

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Нижний Новгород принял XIV Всероссийскую летнюю Гимназиаду

Нижний Новгород принял XIV Всероссийскую летнюю Гимназиаду

Более 800 юных спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации боролись за звания сильнейших на XIV Всероссийской летней Гимназиаде в Нижнем Новгороде.

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