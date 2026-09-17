Urals по $120: как «потолок цен» превратился в насмешку

Помните, как нам рассказывали, что «потолок цен» на российскую нефть — это гениальный инструмент, который задушит экономику России? Что Москва не сможет продавать нефть дороже $60, а если и сможет — то только с огромными потерями? Что ж, самое время проверить, как работает эта «гениальная» схема на практике.
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- Нет там уже нор...
- Нет там уже нор...
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