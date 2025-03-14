В образовании обнаружили хищения

Генпрокуратура России выявила хищение на сумму более 140 млн рублей в подведомственном Рособрнадзору Институте оценки качества образования, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
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