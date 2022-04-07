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Минимальные штрафы за создание свалок в Петербурге повысят

Минимальные штрафы за создание свалок в Петербурге повысят

Платить за организацию свалок в Северной столице теперь придется куда больше. О том, что минимальные цифры могут быть увеличены пишет AllNW, ссылаясь на информацию из проекта городского закона, разработанного комитетом по природопользованию.

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