Минимальные штрафы за создание свалок в Петербурге повысят

Платить за организацию свалок в Северной столице теперь придется куда больше. О том, что минимальные цифры могут быть увеличены пишет AllNW, ссылаясь на информацию из проекта городского закона, разработанного комитетом по природопользованию.
Платить за организацию свалок в Северной столице теперь придется куда больше. О том, что минимальные цифры могут быть увеличены пишет AllNW, ссылаясь на информацию из проекта городского закона, разработанного комитетом по природопользованию.
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