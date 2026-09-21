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На Кубани изъята партия немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 11,6 миллиона рублей

На Кубани изъята партия немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 11,6 миллиона рублей

Полиция пресекла деятельность организованной преступной группировки, продающей поддельные никотиносодержащие изделия.

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