«Мы уже проиграли войну, потому что лучшие мертвы»: немецкая газета пишет о протестах родных военнопленных украинцев

Немецкое издание Neue Zürcher Zeitung пишет о том, как родственники попавших в российский плен или пропавших без вести украинских военных пытаются добиться от киевской власти и командования ВСУ правды о судьбе своих близких и требуют от Зеленского реальных действий по их возвращению на родину.
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