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Toyota и Lexus отзывают 576 тысяч машин из-за угрозы пожара

Toyota и Lexus отзывают 576 тысяч машин из-за угрозы пожара

Китайский регулятор опубликовал перечень автомобилей, которые отремонтируют бесплатно. В группе риска Corolla 2019-2023 годов выпуска от СП FAW-Toyota (350 тысяч штук), Highlander 2018-2022 годов выпуска от СП GAC-Toyota (157,4 тысячи штук) и Lexus RX 2018-2022 годов выпуска (68,4 тысячи штук), собранные в Японии.

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