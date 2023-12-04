Toyota и Lexus отзывают 576 тысяч машин из-за угрозы пожара

Китайский регулятор опубликовал перечень автомобилей, которые отремонтируют бесплатно. В группе риска Corolla 2019-2023 годов выпуска от СП FAW-Toyota (350 тысяч штук), Highlander 2018-2022 годов выпуска от СП GAC-Toyota (157,4 тысячи штук) и Lexus RX 2018-2022 годов выпуска (68,4 тысячи штук), собранные в Японии.